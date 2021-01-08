***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 yılı 4. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti16.244,66 % 0,0103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri137.606,96 % 0,0869Fon Yönetim Ücreti932.781,47 % 0,5894Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu903,3 % 0,0006Gecelik Ters Repo Komisyonu126.613,2 % 0,08Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.040 % 0,0032Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.088,46 % 0,0241TOPLAM GİDERLER1.257.384,59 % 0,7945DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.363.555,06 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898379BIST