***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 yılı 4. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri107,38 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti5.321,36 % 0,0034Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.810,63 % 0,0075Fon Yönetim Ücreti102.661,18 % 0,0649Hisse Senedi Komisyonu108.683,49 % 0,0687Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.862,09 % 0,0132TOPLAM GİDERLER249.446,13 % 0,1576DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.790.595,19 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898380BIST