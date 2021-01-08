***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 16:03
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
2020 yılı 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
107,38 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
5.321,36 % 0,0034
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.810,63 % 0,0075
Fon Yönetim Ücreti
102.661,18 % 0,0649
Hisse Senedi Komisyonu
108.683,49 % 0,0687
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.862,09 % 0,0132
TOPLAM GİDERLER
249.446,13 % 0,1576
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.790.595,19 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898380
BIST
17:201.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,60
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:207,3356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:209,0123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0103
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:20444,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -7,31
|Açılış
|: 444,73
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:17
|YESIL
|151,80
|96.271.904
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.016.304
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.006.351
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.812.239.006
|% -1,92
|
|KOZAL
|116,60
|2.289.022.585
|% 7,47
|
|VAKBN
|4,96
|706.991.338
|% 1,22
|
|JANTS
|468,30
|530.679.455
|% -3,52
|
|HALKB
|5,77
|525.979.046
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,55
|2.812.239.006
|% -1,92
|
|IHLGM
|1,41
|201.940.530
|% -0,70
|
|VAKBN
|4,96
|706.991.338
|% 1,22
|
|HALKB
|5,77
|525.979.046
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,95
|134.040.163
|% -1,02
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3284
|7,3309
|% -0,23
|
|Euro
|9,0033
|9,0071
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9540
|10,0040
|% 0,19
|
|Frank
|8,2686
|8,3184
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9494
|1,9592
|% -0,13
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-25,50
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-6,36
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.945
|3.023
|-33,63
|
|Yarım
|1.423
|1.462
|-16,27
|
|Çeyrek
|714
|731
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|55,23
|55,23
|0,85
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31ASUZU
Yüzde 7.76 oranında artışla 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 381, 465 adet işlem
-
17:30NETAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 011 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 6 artarak (% 0.69 ) 1, 690
-
17:28XU100
Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 32, 235.00 milyon TL de
-
17:28PKART
Yüzde 6.71 oranında artışla 17.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 263, 136 adet işlem