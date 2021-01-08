***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 yılı 4. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti7.879,4 % 0,0244Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.803,1 % 0,1452Fon Yönetim Ücreti489.278,37 % 1,5179Hisse Senedi Komisyonu59.619,5 % 0,185Tahvil Bono Komisyonu596,11 % 0,0018Gecelik Ters Repo Komisyonu9.668,4 % 0,03Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu218.418,26 % 0,6776Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları