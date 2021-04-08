***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri124,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.735,55 % 0,001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.784,36 % 0,0167Fon Yönetim Ücreti668.134,96 % 0,2391Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu169,91 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu113.064 % 0,0405Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.286,5 % 0,0012Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.542,47 % 0,007TOPLAM GİDERLER853.842,49 % 0,03055DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ279.447.477,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924882BIST