***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti1.481,4 % 0,0016Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.528,16 % 0,0339Fon Yönetim Ücreti375.613,17 % 0,4172Hisse Senedi Komisyonu22.351,62 % 0,0248Tahvil Bono Komisyonu359,61 % 0,0004Gecelik Ters Repo Komisyonu9.559,2 % 0,0106Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu36.381,62 % 0,0404Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.826,42 % 0,0098TOPLAM GİDERLER485.221,77 % 0,35389DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.031.140,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924883BIST