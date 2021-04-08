***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,65 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti1.478,25 % 0,0021Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.153,2 % 0,0321Fon Yönetim Ücreti257.860,92 % 0,3578Hisse Senedi Komisyonu51.764,84 % 0,00718Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.561,6 % 0,0049Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu78.432,12 % 0,1088Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.890,29 % 0,007TOPLAM GİDERLER423.261,87 % 0,8135DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.071.858,979http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924885BIST