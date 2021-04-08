***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 13:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,3 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
1.424,25 % 0,0018
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.309,2 % 0,034
Fon Yönetim Ücreti
286.685,93 % 0,3572
Hisse Senedi Komisyonu
65,11 % 0,0001
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
376,06 % 0,0005
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
118.270,16 % 0,1474
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.012,07 % 0,0062
TOPLAM GİDERLER
439.263,08 % 0,5473
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.264.591,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924886
BIST
17:591.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -22,79
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:598,1668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0343
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1960
En Düşük
8,1219
17:599,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7486
En Düşük
9,6635
17:59459,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 459,16
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TUREX
|14,52
|346.912
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|644.206
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.126.141
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.277.505
|% 9,97
|
|BJKAS
|11,18
|982.324.238
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|26.958.732
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|200.540.465
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.645.741
|% -9,81
|
|EREGL
|16,29
|1.402.298.344
|% 2,84
|
|GARAN
|6,65
|1.042.006.370
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,31
|986.010.447
|% -1,62
|
|BJKAS
|11,18
|982.324.238
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|743.035.493
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|507.895.424
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|324.180.519
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|635.771.759
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,11
|375.473.103
|% -3,21
|
|GARAN
|6,65
|1.042.006.370
|% -1,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1652
|8,1668
|% 0,42
|
|Euro
|9,7100
|9,7213
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,2108
|11,2670
|% 0,63
|
|Frank
|8,8178
|8,8709
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1778
|2,1887
|% 0,69
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-11,22
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,23
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de