***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0068Bağımsız Denetim Ücreti761,85 % 0,043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri575,94 % 0,0325Fon Yönetim Ücreti5.303,68 % 0,2995Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu67,17 % 0,0038Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.230,2 % 0,0695TOPLAM GİDERLER8.059,41 % 0,4552DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.770.553,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924887BIST