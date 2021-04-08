***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti2.785,05 % 0,0013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.544,98 % 0,032Fon Yönetim Ücreti1.026.436,82 % 0,4659Hisse Senedi Komisyonu174.632,25 % 0,0793Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu188,03 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu50.736,21 % 0,023Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.043,31 % 0,0059TOPLAM GİDERLER1.338.487,22 % 0,6076DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ220.308.728,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924888BIST