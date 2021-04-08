***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 13:09
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.785,05 % 0,0013
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
70.544,98 % 0,032
Fon Yönetim Ücreti
1.026.436,82 % 0,4659
Hisse Senedi Komisyonu
174.632,25 % 0,0793
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
188,03 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
50.736,21 % 0,023
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.043,31 % 0,0059
TOPLAM GİDERLER
1.338.487,22 % 0,6076
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
220.308.728,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924888
BIST
17:591.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -22,79
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:598,1732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0407
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1960
En Düşük
8,1219
17:599,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7486
En Düşük
9,6635
17:59459,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 459,16
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TUREX
|14,52
|346.912
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|644.206
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.126.141
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.317.686
|% 9,97
|
|BJKAS
|11,18
|982.425.898
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|1.396.004
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|4.553.436
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.106.580
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|200.577.069
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.646.247
|% -9,81
|
|EREGL
|16,30
|1.404.847.980
|% 2,90
|
|GARAN
|6,65
|1.042.215.284
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,31
|986.011.178
|% -1,62
|
|BJKAS
|11,18
|982.425.898
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|744.018.486
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|508.163.025
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|324.401.012
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|636.566.319
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,11
|375.551.345
|% -3,21
|
|GARAN
|6,65
|1.042.215.284
|% -1,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1641
|8,1732
|% 0,50
|
|Euro
|9,7091
|9,7176
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,2064
|11,2626
|% 0,59
|
|Frank
|8,8097
|8,8627
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1761
|2,1870
|% 0,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-11,25
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|0,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de