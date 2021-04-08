***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti1.825,16 % 0,0008Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.487,29 % 0,0138Fon Yönetim Ücreti170.202,44 % 0,0773Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu56,77 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16.934,4 % 0,0077Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.819,25 % 0,0013Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.705,58 % 0,0044TOPLAM GİDERLER232.151,46 % 0,1054DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.230.483,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924889BIST