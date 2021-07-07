***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:10
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
120,3 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
4.30irim/947636
BIST
17:111.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:118,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0240
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:1110,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0249
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2994
En Düşük
10,2291
17:11504,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,52
|Açılış
|: 504,47
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:11
|TUREX
|10,52
|19.851.198
|% 9,93
|
|TUCLK
|14,15
|84.373.749
|% 9,78
|
|IDGYO
|1,92
|25.222.868
|% 9,71
|
|KAPLM
|21,20
|9.949.140
|% 9,39
|
|PRKAB
|12,75
|39.371.140
|% 8,42
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,73
|1.119.199.449
|% 1,39
|
|KRDMD
|7,16
|663.164.353
|% 3,47
|
|THYAO
|13,90
|629.251.895
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,38
|613.903.896
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,26
|505.404.363
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|505.404.363
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|175.867.625
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|1.119.199.449
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,38
|613.903.896
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,16
|663.164.353
|% 3,47
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7061
|8,7102
|% 0,28
|
|Euro
|10,2456
|10,2994
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% 0,07
|
|Frank
|9,3647
|9,4211
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3132
|2,3248
|% 0,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,02
|
|Altın Gr.
|505
|505
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.395
|5,00
|
|Tam
|3.327
|3.410
|0,79
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|0,38
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|-0,28
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 12 artarak (% 0.75 ) 1, 230
-
17:20
LOGO, EUKYO, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:20
MMCAS, PEKGY, TTRAK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:20PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 183 adet işlem
-
17:20PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 183 adet işlem