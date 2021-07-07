***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri130,25 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.267,44 % 0,0026Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri117.945,45 % 0,0371Fon Yönetim Ücreti1.554.997,47 % 0,4887Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu377,66 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu245.028 % 0,077Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.706,51 % 0,0012Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler50.026,03 % 0,0157TOPLAM GİDERLER1.980.478,81 % 0,6224DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ318.183.623,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947633BIST