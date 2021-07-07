***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri120,66 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti4.194,24 % 0,0063Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri42.473,46 % 0,0634Fon Yönetim Ücreti911.796,23 % 1,3606Hisse Senedi Komisyonu94.310,68 % 0,1407Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.112,68 % 0,0181TOPLAM GİDERLER1.065.007,95 % 1,5892DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.016.350,78http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947634BIST