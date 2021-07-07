***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri120,65 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti4.467,6 % 0,0061Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri46.662,55 % 0,0638Fon Yönetim Ücreti535.195,98 % 0,7323Hisse Senedi Komisyonu62.357,19 % 0,0853Tahvil Bono Komisyonu123,51 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu7.702,8 % 0,0105Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu122.482,05 % 0,1676Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler16.257,69 % 0,0222TOPLAM GİDERLER795.370,02 % 1,0883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.085.385,71http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947635BIST