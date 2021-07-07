***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:10
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
120,65 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
4.467,6 % 0,0061
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
46.662,55 % 0,0638
Fon Yönetim Ücreti
535.195,98 % 0,7323
Hisse Senedi Komisyonu
62.357,19 % 0,0853
Tahvil Bono Komisyonu
123,51 % 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.702,8 % 0,0105
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
122.482,05 % 0,1676
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
16.257,69 % 0,0222
TOPLAM GİDERLER
795.370,02 % 1,0883
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.085.385,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947635
BIST
17:461.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,25
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:468,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4610,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0641
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:46504,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,54
|Açılış
|: 504,34
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:46
|TUREX
|11,57
|11.678.561
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.935.989
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.244.773
|% 9,85
|
|DERHL
|4,51
|25.787.922
|% 9,20
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.789.658
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.409.628
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|45.886.334
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.747.288
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.065.483
|% -9,90
|
|GARAN
|8,54
|785.762.106
|% -2,18
|
|THYAO
|13,69
|694.832.130
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,10
|537.202.812
|% -0,70
|
|PETKM
|5,33
|436.609.182
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,25
|386.576.285
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|386.576.285
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|266.533.010
|% -1,58
|
|GARAN
|8,54
|785.762.106
|% -2,18
|
|PETKM
|5,33
|436.609.182
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,10
|537.202.812
|% -0,70
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6840
|8,6866
|% 0,01
|
|Euro
|10,3088
|10,3146
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9288
|11,9886
|% -0,19
|
|Frank
|9,4599
|9,5169
|% 1,24
|
|Riyal
|2,3086
|2,3202
|% -0,01
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-0,85
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,05
|73,05
|-0,38
|
Seans Raporu
17:46
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
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17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, FROTO, KCHOL