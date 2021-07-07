***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,007Bağımsız Denetim Ücreti2.302,48 % 0,1337Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.066,69 % 0,0619Fon Yönetim Ücreti10.520,59 % 0,6109Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu186,69 % 0,0108Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler4.344,06 % 0,2523TOPLAM GİDERLER18.541,08 % 1,0767DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.722.105,11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947637BIST