***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti8.417,04 % 0,0044Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri120.523,2 % 0,0636Fon Yönetim Ücreti1.796.036,64 % 0,9478Hisse Senedi Komisyonu248.936,95 % 0,1314Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu188,03 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu50.736,21 % 0,0268Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler26.854,89 % 0,0142TOPLAM GİDERLER2.251.813,53 % 1,1883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ189.504.017,52http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947638BIST