Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 14:10



***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
120,57 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
6.330,75 % 0,0033
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
63.680,95 % 0,0336
Fon Yönetim Ücreti
371.566,15 % 0,1961
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
81,87 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.208 % 0,0138
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.719,05 % 0,0062
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
20.636,37 % 0,0109
TOPLAM GİDERLER
500.343,71 % 0,264
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.200.083,1



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947639


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.373
Değişim :  -1,27% |  -17,60
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.373
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.799.179 % 9,98  
SILVR 5,64 36.522.059 % 9,94  
AVGYO 3,01 17.298.017 % 9,85  
BASCM 12,35 211.239 % 9,10  
DENGE 1,30 1.305.922 % 9,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6873 8,6901 % 0,06  
Euro 10,2883 10,3221 % 0,70  
Sterlin 11,9235 11,9833 % -0,24  
Frank 9,4684 9,5255 % 1,33  
Riyal 2,3092 2,3208 % 0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -2,75  
Altın Gr. 504 504 0,47  
Cumhuriyet 3.341 3.391 -3,00  
Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,90 25,94 -0,22  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 -0,05  
B. Petrol 73,11 73,11 -0,32  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru