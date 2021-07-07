***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti6.330,75 % 0,0033Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri63.680,95 % 0,0336Fon Yönetim Ücreti371.566,15 % 0,1961Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu81,87 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu26.208 % 0,0138Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu11.719,05 % 0,0062Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler20.636,37 % 0,0109TOPLAM GİDERLER500.343,71 % 0,264DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.200.083,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947639BIST