***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti2.275,1 % 0,0012Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri18.621,66 % 0,0098Fon Yönetim Ücreti74.088,89 % 0,0391Hisse Senedi Komisyonu67.156,16 % 0,0354Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler16.175,39 % 0,0085TOPLAM GİDERLER178.437,77 % 0,0942DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.888.961,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947640BIST