***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:10
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.275,1 % 0,0012
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
18.621,66 % 0,0098
Fon Yönetim Ücreti
74.088,89 % 0,0391
Hisse Senedi Komisyonu
67.156,16 % 0,0354
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
16.175,39 % 0,0085
TOPLAM GİDERLER
178.437,77 % 0,0942
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.888.961,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947640
BIST
17:481.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,83
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:488,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4810,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0636
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:48504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:48
|TUREX
|11,57
|11.689.773
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.306.092
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|27.268.326
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,01
|17.247.786
|% 9,85
|
|TRGYO
|3,41
|109.867.036
|% 9,65
|
|SNGYO
|4,23
|14.808.765
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.492.384
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.017.507
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.786.322
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.100.804
|% -9,90
|
|GARAN
|8,56
|807.106.868
|% -1,95
|
|THYAO
|13,69
|703.739.716
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,09
|540.798.963
|% -0,84
|
|PETKM
|5,36
|459.801.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|388.343.361
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|388.343.361
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|271.824.822
|% -1,58
|
|GARAN
|8,56
|807.106.868
|% -1,95
|
|PETKM
|5,36
|459.801.724
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,09
|540.798.963
|% -0,84
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6835
|8,6882
|% 0,03
|
|Euro
|10,3091
|10,3141
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9283
|11,9881
|% -0,20
|
|Frank
|9,4609
|9,5178
|% 1,25
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,01
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO