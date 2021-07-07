***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:10
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.978,4 % 0,0016
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
23.635,2 % 0,0125
Fon Yönetim Ücreti
103.224,18 % 0,0545
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
26.007,38 % 0,0137
TOPLAM GİDERLER
155.965,73 % 0,0823
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.072.067,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947641
BIST
16:181.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:188,6846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1810,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0697
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:18506,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,15
|Açılış
|: 506,92
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:17
|TUREX
|11,57
|11.453.930
|% 9,98
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|DERHL
|4,39
|16.000.838
|% 6,30
|
|SELVA
|6,65
|49.933.465
|% 5,22
|
|ATATP
|28,10
|20.189.079
|% 3,92
|
|FADE
|19,70
|41.787.502
|% -8,63
|
|IDEAS
|59,40
|1.372.803
|% -5,49
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|CASA
|125,00
|65.623
|% -3,99
|
|RALYH
|3,92
|1.487.832
|% -3,69
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|GWIND
|3,80
|154.099.486
|% 1,88
|
|BASGZ
|13,14
|105.420.592
|% 0,77
|
|AGHOL
|23,02
|85.989.885
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,23
|69.430.337
|% -0,81
|
|GWIND
|3,80
|154.099.486
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,02
|21.048.656
|% -0,97
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6825
|8,6847
|% -0,01
|
|Euro
|10,3113
|10,3400
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,9248
|11,9846
|% -0,23
|
|Frank
|9,4517
|9,5086
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3105
|2,3221
|% 0,07
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.428
|21,25
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|10,28
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,14
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:29AKYHO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 336, 773 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 7, 517.00 milyon TL de
-
16:25EMKEL
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 964, 075 adet işlem
-
16:24IDEAS
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 59.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 074 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 87 kaybederek (% -0.80 ) 1, 220