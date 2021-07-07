***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri120,57 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti2.514,64 % 0,0013Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.250,75 % 0,0059Fon Yönetim Ücreti137.160,52 % 0,0724Hisse Senedi Komisyonu31.367,87 % 0,0166Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.891,51 % 0,0068TOPLAM GİDERLER195.305,86 % 0,1031DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.476.391,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947642BIST