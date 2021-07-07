***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri393,56 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti840 % 0,0004Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.793,23 % 0,0009Fon Yönetim Ücreti21.380,56 % 0,0113Hisse Senedi Komisyonu4.898,93 % 0,0026Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu14,96 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler18.101,52 % 0,0096TOPLAM GİDERLER47.422,76 % 0,025DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.200.977,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947644BIST