***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti4.759,68 % 0,0025Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri74.006,77 % 0,0391Fon Yönetim Ücreti178.337,3 % 0,0941Hisse Senedi Komisyonu77.876,32 % 0,0411Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu1.352,4 % 0,0007Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler25.918,07 % 0,0137TOPLAM GİDERLER362.250,54 % 0,1912DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.033.282,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947643BIST