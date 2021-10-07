***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 21:59
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
15:231.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:238,9067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0317
|Açılış
|: 8,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:2310,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0375
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:23505,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 5,05
|Açılış
|: 505,72
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:23
|AYCES
|55,00
|3.601.828
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.542.592
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.853.408
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.630.436
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.979.792
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.299.387
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,86
|189.541.467
|% -8,62
|
|THYAO
|14,18
|661.423.917
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|651.537.903
|% -0,80
|
|SASA
|27,50
|637.076.219
|% 2,92
|
|ASELS
|15,48
|562.712.341
|% -0,19
|
|GARAN
|9,39
|546.238.762
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|356.844.225
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|651.537.903
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.944.907
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|245.067.567
|% -0,78
|
|ODAS
|1,46
|100.749.882
|% 0,69
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9036
|8,9067
|% 0,36
|
|Euro
|10,3052
|10,3128
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,1080
|12,1687
|% 0,57
|
|Frank
|9,5688
|9,6264
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3700
|2,3819
|% 0,50
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|7,89
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|8,27
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,00
|
|Çeyrek
|806
|825
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|0,46
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:32XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 8, 534.00 milyon TL de
-
15:32GSDHO
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 502, 420 adet işlem
-
15:31VAKKO
Yüzde 7.58 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 879 adet işlem
-
15:28BRKSN
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 175 adet işlem
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 45 artarak (% 0.12 ) 1, 227