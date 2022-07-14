***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti6.771,97 % 0,0085Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.230,32 % 0,0615Fon Yönetim Ücreti688.705,22 % 0,8604Hisse Senedi Komisyonu40.495,02 % 0,0506Tahvil Bono Komisyonu520,61 % 0,0007Gecelik Ters Repo Komisyonu4.914 % 0,0061Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu65,63 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu19.441,41 % 0,0243Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.850,07 % 0,0211TOPLAM GİDERLER827.149,67 % 1,0333DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ80.046.397,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045538BIST