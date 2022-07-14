***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,85 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti19.357,21 % 0,0065Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113.410,8 % 0,0379Fon Yönetim Ücreti1.465.544,51 % 0,4897Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.403,64 % 0,0011Gecelik Ters Repo Komisyonu122.724 % 0,041Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu750,76 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.714,25 % 0,0153TOPLAM GİDERLER1.771.061,02 % 0,5918DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ299.280.621,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045539BIST