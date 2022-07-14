***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 18:18
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Haziran 2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,85 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
19.357,21 % 0,0065
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
113.410,8 % 0,0379
Fon Yönetim Ücreti
1.465.544,51 % 0,4897
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.403,64 % 0,0011
Gecelik Ters Repo Komisyonu
122.724 % 0,041
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
750,76 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.714,25 % 0,0153
TOPLAM GİDERLER
1.771.061,02 % 0,5918
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
299.280.621,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045539
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1128
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0133
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05949,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,50
|Açılış
|: 949,21
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2987
|17,3162
|% -0,65
|
|Euro
|17,4411
|17,4898
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,4548
|20,5574
|% -0,52
|
|Frank
|17,6295
|17,7357
|% -0,15
|
|Riyal
|4,5976
|4,6206
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-4,89
|
|Altın Gr.
|946
|946
|-12,51
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.465
|6.602
|-102,00
|
|Yarım
|3.150
|3.218
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.608
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,29
|