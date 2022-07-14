***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti7.256,58 % 0,0079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.518,26 % 0,0625Fon Yönetim Ücreti679.298,62 % 0,7383Hisse Senedi Komisyonu75.431,16 % 0,082Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.268,4 % 0,0014Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu52.911,17 % 0,0575Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.549,56 % 0,0375TOPLAM GİDERLER908.389,17 % 0,9872DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.773.802,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045541BIST