***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 18:18
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Haziran 2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,0042
Bağımsız Denetim Ücreti
3.679,15 % 0,0994
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.007 % 0,1353
Fon Yönetim Ücreti
26.593,84 % 0,7186
Hisse Senedi Komisyonu
967,68 % 0,0261
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
11.235,03 % 0,3036
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.959,45 % 0,2151
TOPLAM GİDERLER
55.597,57 % 1,5024
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.773.802,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045542
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0939
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05949,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,12
|Açılış
|: 949,74
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
946,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2949
|17,3252
|% -0,60
|
|Euro
|17,4283
|17,4891
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,5092
|20,6120
|% -0,25
|
|Frank
|17,6726
|17,7791
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6112
|4,6343
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-5,06
|
|Altın Gr.
|950
|950
|-9,05
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.486
|6.643
|-61,00
|
|Yarım
|3.160
|3.238
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,02
|