***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0042Bağımsız Denetim Ücreti3.679,15 % 0,0994Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.007 % 0,1353Fon Yönetim Ücreti26.593,84 % 0,7186Hisse Senedi Komisyonu967,68 % 0,0261Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu11.235,03 % 0,3036Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.959,45 % 0,2151TOPLAM GİDERLER55.597,57 % 1,5024DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.773.802,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045542BIST