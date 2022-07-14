***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 18:18
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Haziran 2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,0047
Bağımsız Denetim Ücreti
3.392,72 % 0,1019
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.774,99 % 0,0533
Fon Yönetim Ücreti
20.654,76 % 0,6202
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
216,04 % 0,0065
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.399,7 % 0,2222
TOPLAM GİDERLER
33.593,63 % 1,0087
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.773.802,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045543
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0797
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,5024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05950,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,40
|Açılış
|: 950,46
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3278
|17,3493
|% -0,46
|
|Euro
|17,4614
|17,5024
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,4992
|20,6020
|% -0,30
|
|Frank
|17,6726
|17,7791
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6042
|4,6273
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-5,17
|
|Altın Gr.
|951
|951
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.493
|6.623
|-81,00
|
|Yarım
|3.164
|3.228
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.613
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,42
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,54
|