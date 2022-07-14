***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0047Bağımsız Denetim Ücreti3.392,72 % 0,1019Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.774,99 % 0,0533Fon Yönetim Ücreti20.654,76 % 0,6202Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu216,04 % 0,0065Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.399,7 % 0,2222TOPLAM GİDERLER33.593,63 % 1,0087DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.773.802,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045543BIST