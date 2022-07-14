***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri157,52 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti12.045,09 % 0,0053Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri132.136,17 % 0,0577Fon Yönetim Ücreti2.195.060,22 % 0,9581Hisse Senedi Komisyonu184.334,98 % 0,0805Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu167,34 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu123.883,39 % 0,0541Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.959,72 % 0,0126TOPLAM GİDERLER2.676.744,43 % 1,1683DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ229.114.571,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045544BIST