***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,57 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti11.470,26 % 0,0133Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.718,31 % 0,0495Fon Yönetim Ücreti406.197,44 % 0,4704Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.683,15 % 0,0031Gecelik Ters Repo Komisyonu12.591,6 % 0,0146Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.256,17 % 0,0327TOPLAM GİDERLER504.072,5 % 0,5837DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.359.214,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045545BIST