***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,57 % 0,0015Bağımsız Denetim Ücreti3.782,83 % 0,0376Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.301,72 % 0,0526Fon Yönetim Ücreti75.704,52 % 0,7517Hisse Senedi Komisyonu222.296,86 % 2,2073Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu153,46 % 0,0015Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.666,71 % 0,1754TOPLAM GİDERLER325.061,67 % 3,2277DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.359.214,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045546BIST