***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 18:19
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Haziran 2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,57 % 0,0015
Bağımsız Denetim Ücreti
3.782,83 % 0,0376
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.301,72 % 0,0526
Fon Yönetim Ücreti
75.704,52 % 0,7517
Hisse Senedi Komisyonu
222.296,86 % 2,2073
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
153,46 % 0,0015
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.666,71 % 0,1754
TOPLAM GİDERLER
325.061,67 % 3,2277
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.359.214,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045546
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0625
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,3365
18:0517,5529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0764
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4475
18:05952,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -6,81
|Açılış
|: 952,05
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
950,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|34.582.222
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3259
|17,4081
|% -0,12
|
|Euro
|17,4761
|17,5504
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,5351
|20,6381
|% -0,13
|
|Frank
|17,7014
|17,8081
|% 0,25
|
|Riyal
|4,6147
|4,6378
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-5,45
|
|Altın Gr.
|954
|954
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.516
|6.655
|-49,00
|
|Yarım
|3.175
|3.244
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,35
|