***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0017Bağımsız Denetim Ücreti6.654,87 % 0,0728Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.929,06 % 0,0758Fon Yönetim Ücreti64.017,55 % 0,7005Hisse Senedi Komisyonu27.216,14 % 0,2978Tahvil Bono Komisyonu154,1 % 0,0017Gecelik Ters Repo Komisyonu159,6 % 0,0017Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu9.673,37 % 0,1058Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.550,01 % 0,203TOPLAM GİDERLER133.510,12 % 1,4608DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.139.461,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045551BIST