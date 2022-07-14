***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,92 % 0,0005Bağımsız Denetim Ücreti2.548,42 % 0,0081Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.286,02 % 0,0708Fon Yönetim Ücreti191.250,19 % 0,6074Hisse Senedi Komisyonu72.153,58 % 0,2291Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu42 % 0,0001Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu5.533,32 % 0,0176Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.477,81 % 0,0936TOPLAM GİDERLER323.447,26 % 1,0272DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.488.564,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045552BIST