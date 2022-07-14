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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

14.07.2022 18:19
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Haziran 2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
548,81 % 0,0006
Bağımsız Denetim Ücreti
7.421,34 % 0,0078
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
221.221,05 % 0,2334
Fon Yönetim Ücreti
645.824,49 % 0,6814
Hisse Senedi Komisyonu
67.388,33 % 0,0711
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
820,05 % 0,0009
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
257.578,05 % 0,2718
TOPLAM GİDERLER
1.200.802,012 % 1,267
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.775.218,31



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045553


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ADEL 24,38 2.974.642 % 0,00  
ADESE 0,74 72.368.672 % 0,00  
AEFES 30,46 127.416.955 % 0,00  
AGESA 19,99 5.276.688 % 0,00  
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Altın Gr. 950 950 -8,55  
Cumhuriyet 6.529 6.628 -4,00  
Tam 6.492 6.622 -82,00  
Yarım 3.163 3.227 -38,00  
Çeyrek 1.587 1.613 -19,00  
Gümüş.Ons 18,66 18,68 0,26  
Gümüş Gr. 10,40 10,41 0,08  
B. Petrol 102 102 2,48  
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