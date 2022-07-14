***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
14.07.2022 18:19
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Haziran 2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
417,65 % 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti
1.989,12 % 0,0021
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.037 % 0,0001
Fon Yönetim Ücreti
5.163,66 % 0,0054
Hisse Senedi Komisyonu
215,31 % 0,0002
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
426,57 % 0,0005
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.221,9 % 0,0118
TOPLAM GİDERLER
19.515,58 % 0,0206
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.328.213,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045554
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0836
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,2591
18:0517,5066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4074
18:05950,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,07
|Açılış
|: 950,79
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
945,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3265
|17,3549
|% -0,43
|
|Euro
|17,4692
|17,5070
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,4827
|20,5854
|% -0,38
|
|Frank
|17,6631
|17,7695
|% 0,04
|
|Riyal
|4,6013
|4,6243
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-5,68
|
|Altın Gr.
|951
|951
|-8,09
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.494
|6.624
|-80,00
|
|Yarım
|3.164
|3.228
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.614
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,58
|