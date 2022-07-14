***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaHaziran 2022 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri417,65 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti1.989,12 % 0,0021Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.037 % 0,0001Fon Yönetim Ücreti5.163,66 % 0,0054Hisse Senedi Komisyonu215,31 % 0,0002Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu426,57 % 0,0005Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.221,9 % 0,0118TOPLAM GİDERLER19.515,58 % 0,0206DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.328.213,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045554BIST