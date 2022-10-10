***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri157,3 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti36.154,21 % 0,0118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri179.355,38 % 0,0586Fon Yönetim Ücreti2.282.121,67 % 0,7452Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.338,75 % 0,0021Gecelik Ters Repo Komisyonu199.894,8 % 0,0653Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.013,26 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler80.890,18 % 0,0264TOPLAM GİDERLER2.785.925,55DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ306.250.991,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069595BIST