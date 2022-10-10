***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 11:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,44 % 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti
10.816,98 % 0,0279
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.915,97 % 0,0953
Fon Yönetim Ücreti
756.321,14 % 1,9523
Hisse Senedi Komisyonu
71.519,23 % 0,1846
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.829,01 % 0,046
TOPLAM GİDERLER
893.557,77
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.740.637,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069596
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
18:05998,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,20
|Açılış
|: 998,88
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BNTAS
|6,27
|222.907.684
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.339.256
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|71.414.285
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.266.887
|% 9,99
|
|KRONT
|57,85
|48.379.670
|% 9,98
|
|MARTI
|4,05
|104.446.531
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|922.182
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.098.671
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.082.442
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,25
|185.271.932
|% -7,83
|
|THYAO
|84,95
|4.941.566.668
|% -1,39
|
|AKBNK
|13,11
|3.105.345.658
|% 2,50
|
|YKBNK
|8,32
|2.880.477.901
|% 3,35
|
|PETKM
|14,55
|2.880.145.428
|% -0,07
|
|SASA
|84,80
|2.686.217.278
|% -1,11
|
|EKGYO
|4,32
|1.937.079.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,32
|2.880.477.901
|% 3,35
|
|ISCTR
|8,32
|2.073.081.162
|% 0,97
|
|AKBNK
|13,11
|3.105.345.658
|% 2,50
|
|PETKM
|14,55
|2.880.145.428
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5805
|18,5859
|% 0,05
|
|Euro
|18,0550
|18,0652
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,5387
|20,6417
|% 0,28
|
|Frank
|18,5581
|18,6699
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,56
|
|Altın Gr.
|997
|998
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.717
|6.776
|-5,00
|
|Yarım
|3.273
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR