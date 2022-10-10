***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti14.967,29 % 0,0155Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.445,62 % 0,0999Fon Yönetim Ücreti1.084.434,85 % 1,1231Hisse Senedi Komisyonu152.358,78 % 0,1578Tahvil Bono Komisyonu232,51 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu2.116,8 % 0,0022Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu98,44 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu115.159,17 % 0,1193Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.821,06 % 0,00537TOPLAM GİDERLER1.517.789,94DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.561.517,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069597BIST