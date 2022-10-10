***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0035Bağımsız Denetim Ücreti6.351,77 % 0,1433Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.219,82 % 0,7042Fon Yönetim Ücreti48.728,79 % 1,0991Hisse Senedi Komisyonu967,68 % 0,0218Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu11.235,03 % 0,2534Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.692,35 % 2,9175TOPLAM GİDERLER129.350,86DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.433.544,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069598BIST