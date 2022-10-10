***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri157,52 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti37.079,33 % 0,0148Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri232.173,63 % 0,0924Fon Yönetim Ücreti3.672.115,64 % 1,461Hisse Senedi Komisyonu334.477,24 % 0,1331Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu282,19 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu199.657,61 % 0,0794Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.361,39 % 0,0232TOPLAM GİDERLER4.534.304,55DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ251.339.737,16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069600BIST