***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,57 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti19.635,23 % 0,0232Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.509,47 % 0,0856Fon Yönetim Ücreti607.413,3 % 0,7168Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.809,18 % 0,0057Gecelik Ters Repo Komisyonu14.826 % 0,0175Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.603,14 % 0,0515TOPLAM GİDERLER762.951,89DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.742.995,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069601BIST