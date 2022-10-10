***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,57 % 0,0014Bağımsız Denetim Ücreti9.935,87 % 0,0884Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.878,92 % 0,0879Fon Yönetim Ücreti130.196,17 % 1,1588Hisse Senedi Komisyonu278.276,09 % 2,4767Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu153,46 % 0,0014Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.779,56 % 0,2472TOPLAM GİDERLER456.375,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.235.808,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069602BIST