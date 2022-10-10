***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0064Bağımsız Denetim Ücreti6.416,39 % 0,265Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.904,73 % 0,12Fon Yönetim Ücreti27.011,9 % 1,1156Hisse Senedi Komisyonu1.506,45 % 0,0622Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu6.010,45 % 0,2482Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.161,84 % 1,0392TOPLAM GİDERLER69.167,18DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.421.251,08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069606BIST