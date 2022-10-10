***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0019Bağımsız Denetim Ücreti14.445,93 % 0,1747Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.035,71 % 0,1093Fon Yönetim Ücreti89.097,92 % 1,0773Hisse Senedi Komisyonu43.553,06 % 0,5266Tahvil Bono Komisyonu154,1 % 0,0019Gecelik Ters Repo Komisyonu159,6 % 0,0019Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu11.530,42 % 0,1394Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.106,02 % 0,3036TOPLAM GİDERLER193.238,18DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.270.111,71http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069607BIST