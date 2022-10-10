***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 11:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,0019
Bağımsız Denetim Ücreti
14.445,93 % 0,1747
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.035,71 % 0,1093
Fon Yönetim Ücreti
89.097,92 % 1,0773
Hisse Senedi Komisyonu
43.553,06 % 0,5266
Tahvil Bono Komisyonu
154,1 % 0,0019
Gecelik Ters Repo Komisyonu
159,6 % 0,0019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
11.530,42 % 0,1394
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.106,02 % 0,3036
TOPLAM GİDERLER
193.238,18
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.270.111,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069607
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0438
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:05995,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,24
|Açılış
|: 995,48
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5878
|18,5981
|% 0,12
|
|Euro
|18,0506
|18,0851
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,4043
|20,5066
|% -0,38
|
|Frank
|18,5709
|18,6828
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-2,29
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.712
|6.777
|-4,00
|
|Yarım
|3.270
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,29
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|-2,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR