***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,92 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti9.769,92 % 0,0218Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.541,82 % 0,01018Fon Yönetim Ücreti375.830,91 % 8.404Hisse Senedi Komisyonu110.915,66 % 0,248Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu462 % 0,001Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu9.056,53 % 0,0203Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.109,23 % 1,3414TOPLAM GİDERLER599.841,99DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.719.173,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069608BIST