***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri548,81 % 0,0005Bağımsız Denetim Ücreti21.726,26 % 0,0189Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri374.075,28 % 0,3252Fon Yönetim Ücreti1.303.107,96 % 1,1328Hisse Senedi Komisyonu90.658,45 % 0,0788Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.676,85 % 0,0015Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler312.955,83 % 0,2721TOPLAM GİDERLER2.104.749,44DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.034.175,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069609BIST