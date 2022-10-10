***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri417,65 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti13.892,08 % 0,0121Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.204,46 % 0,0045Fon Yönetim Ücreti50.515,47 % 0,0439Hisse Senedi Komisyonu9.555,7 % 0,0083Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu7.563,09 % 0,0066Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.179,69 % 0,0149TOPLAM GİDERLER104.328,14DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.084.162,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069610BIST