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***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.10.2022 11:36
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,0002
Bağımsız Denetim Ücreti
14.940,39 % 0,017
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.533,51 % 0,0972
Fon Yönetim Ücreti
1.151.421,75 % 1,3088
Hisse Senedi Komisyonu
101.773,1 % 0,1157
Tahvil Bono Komisyonu
1.046,45 % 0,0012
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.896,8 % 0,0067
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65,63 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
64.328,66 % 0,0731
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.070,96 % 0,0399
TOPLAM GİDERLER
1.460.232,67
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.976.871,11



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069611


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HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
ERCB 46,72 48.903.113 % 9,98  
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Tam 6.700 6.768 -13,00  
Yarım 3.264 3.309 -6,00  
Çeyrek 1.635 1.655 -2,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,20 0,01  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,29  
B. Petrol 93,57 93,57 -2,62  
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