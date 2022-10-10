***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti14.940,39 % 0,017Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.533,51 % 0,0972Fon Yönetim Ücreti1.151.421,75 % 1,3088Hisse Senedi Komisyonu101.773,1 % 0,1157Tahvil Bono Komisyonu1.046,45 % 0,0012Gecelik Ters Repo Komisyonu5.896,8 % 0,0067Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu65,63 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu64.328,66 % 0,0731Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.070,96 % 0,0399TOPLAM GİDERLER1.460.232,67DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.976.871,11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069611BIST