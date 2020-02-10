***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 14:31
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274 1 0,00274 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817966
BIST
15:02120.311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -704,06
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
15:026,0175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:026,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
15:02304,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,36
|Açılış
|: 304,08
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.715.219
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,69
|488.069.254
|% 16,40
|
|SAYAS
|3,13
|3.881.410
|% 14,65
|
|DESA
|5,86
|32.682.705
|% 14,01
|
|RYGYO
|11,77
|139.285.004
|% 13,83
|
|DOKTA
|47,50
|51.211.981
|% -12,76
|
|LINK
|29,48
|2.631.839
|% -11,47
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|GYHOL
|26,72
|6.417.139
|% -8,49
|
|THYAO
|14,40
|1.042.005.010
|% -0,48
|
|TSPOR
|3,69
|488.069.254
|% 16,40
|
|SASA
|9,64
|305.835.490
|% 4,56
|
|GARAN
|11,92
|261.241.742
|% -0,42
|
|SISE
|5,54
|244.584.089
|% 0,18
|
|IHLGM
|1,31
|219.129.721
|% 6,50
|
|TSPOR
|3,69
|488.069.254
|% 16,40
|
|EKGYO
|1,68
|221.807.270
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,63
|187.447.055
|% 8,67
|
|GUSGR
|2,80
|240.798.990
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7489
|7,7877
|% 0,26
|
|Frank
|6,1275
|6,1645
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5993
|1,6073
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,59
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.003
|2.053
|2,31
|
|Yarım
|968
|993
|1,12
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,56
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,27
|54,27
|-0,18
|
Seans Raporu
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15:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -953, 58 kaybederek (% -0.66 ) 143, 895
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15:12XU100
Endeks 120, 354 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 6, 630.00 milyon TL de
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15:10ARENA
Yüzde -6.68 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 233, 662 adet işlem
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15:09FENER
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 584, 861 adet işlem
-
15:07XU100
Endeks 120, 350 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 6, 560.00 milyon TL de