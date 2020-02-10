***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMelike Eken 04.01.2016 21 Yıl Takas ve Operasyon İşlemleri, Düzey 2Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Gerz 04.01.2016 2009 - .... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 23 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar LisansıSuna Tanrıverdi Fidan 02.04.2019 2013 - ..... Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür 19 Yıl Düzey 3, Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817969BIST